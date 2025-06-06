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Экономика РБ
АВТОПАРК НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ АВТОБУСОМ МАЗ-350
12:23 06.06.2025
Автопарк Национального аэропорта Минск пополнился новым автобусом МАЗ-350.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, это лайнер третьего поколения для осуществления пригородно-междугородных и туристических перевозок. Сегодня это флагман пассажирской техники Минского автозавода. Туристический автобус в основном состоит из белорусских и российских комплектующих.
Национальный аэропорт Минск стал обладателем одного из первой десятки выпущенных с конвейера автобусов
Автобуса МАЗ-350 имеет следующие характеристики: вместимость – 61+1+1; оборудован холодильником, туалетной кабиной, спальным местом водителя; установлена система видеонаблюдения салона, 3 видеоэкрана для пассажиров; регулируемые комфортные пассажирские сидения; USB разъемы на каждом ряду сидений.
Планируется задействовать новый автобус в обслуживании экскурсий в Национальном аэропорту Минск, корпоративных поездках и иных производственных целях.
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