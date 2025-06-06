В январе-мае 2025 г. предприятия Республики Беларусь в 2,8 раза увеличили экспорт в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Общая сумма сделок составила 47,6 млн USD, что позволило Узбекистану выйти на второе место после России по закупкам товаров белорусского производства на биржевых торгах. Наибольшим спросом у узбекских импортеров пользовались пиломатериалы, мясопродукты и сухое молоко. На эти группы товаров пришелся практически весь объем биржевых поставок на рынок Узбекистана.

Такой информацией поделились представители БУТБ в ходе переговоров с руководством ассоциации «Национальное экономическое сотрудничество Узбекистана», которая оказывает содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске торговых партнеров за рубежом, сообщает пресс-служба биржи.

Встреча состоялась в центральном офисе БУТБ в Минске.

Помимо результатов деятельности узбекских компаний на белорусской биржевой площадке, стороны также обсудили перспективы расширения взаимодействия Беларуси и Узбекистана в биржевой сфере за счет укрепления контактов с частным бизнесом.

По словам учредителя ассоциации «Национальное экономическое сотрудничество Узбекистана» Фаёза Фахриддинова, в настоящее время членами возглавляемой им организации являются свыше 30 компаний, многим из которых интересен рынок Беларуси как с точки зрения закупок, так и поставок товаров.

«В основном это небольшие производственные и торговые предприятия, которые хотели бы работать с Беларусью, но пока не решаются из-за незнания особенностей местного рынка. На мой взгляд, биржа могла бы снять этот барьер, предоставив узбекским предпринимателям возможность напрямую торговать с белорусскими предприятиями», — считает узбекский бизнесмен.

Итогом встречи стала договоренность о сотрудничестве между БУТБ и ассоциацией «Национальное экономическое сотрудничество Узбекистана». В частности, планируется проводить совместные вебинары по теме биржевой торговли, организовывать визиты бизнес-делегаций, а также переадресовывать на биржу заявки на покупку и продажу товаров, поступающие в ассоциацию от узбекских деловых кругов.

По состоянию на 6 июня 2025 г. на БУТБ были аккредитованы 216 резидентов Республики Узбекистан, в том числе 3 биржевых брокера. С начала года пул узбекских участников торгов пополнился 39 новыми компаниями