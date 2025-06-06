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Экономика РБ
НА СТАНЦИИ МЕТРО «ПЕРВОМАЙСКОЙ» В МИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫХОД
11:59 06.06.2025
В связи с проведением ремонтных работ в период с 9 июня по 14 июня 2025 года будет закрыт выход №2-2 станции миснкого метро «Первомайская».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе минского метрополитена, пассажиры могут воспользоваться выходом, который находится рядом.
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