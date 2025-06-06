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Экономика РБ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2025» РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
11:03 06.06.2025
Холдинг «АМКОДОР» представляет на выставке «БЕЛАГРО-2025» современное решение для эффективного внесения удобрений — распределитель минеральных удобрений AMKODOR ZST3HM (-01).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, эта модель разработана для выполнения одной из самых важных операций в земледелии — равномерного внесения гранулированных и кристаллических минеральных удобрений, а также извести, что напрямую влияет на урожайность и плодородие почвы.
Благодаря продуманной конструкции и качественным комплектующим обеспечивается точное распределение удобрений на ширину от 10 до 28 метров, что позволяет обрабатывать большие участки земли быстро и с минимальными затратами ресурсов. AMKODOR ZST3HM (-01) агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4 и выше, легко интегрируясь в уже существующий парк техники хозяйства.
Технические характеристики: объём бункера — 1,4-3 м³; ширина распределения удобрений — 10–28 м; привод разбрасывающих дисков — от ВОМ трактора; привод шнеков — гидравлический; снаряжённая масса — 470 кг; система управления — механическая.
Компактность, простота в эксплуатации и оптимальный баланс между производительностью и расходами делают AMKODOR ZST3HM (-01) отличным помощником для любого хозяйства.
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