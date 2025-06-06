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Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В МАЕ ВЫРОСЛИ НА $215,7 МЛН.
10:14 06.06.2025
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2025 года составили $11,158 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В мае 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $215,7 млн. после роста в апреле 2025 года на $872,8 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае снизилась с $5,7193 млрд. до $5,6723 млрд. Активы в иностранной валюте за май увеличились на $267,9 млн. и на 1 мая 2025 года составили $4,088,2 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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