Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2025 года составили $11,158 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В мае 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $215,7 млн. после роста в апреле 2025 года на $872,8 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае снизилась с $5,7193 млрд. до $5,6723 млрд. Активы в иностранной валюте за май увеличились на $267,9 млн. и на 1 мая 2025 года составили $4,088,2 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.