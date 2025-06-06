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Экономика РБ
В ЖИЛФОНДЕ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2025 ГОДА СОЗДАНО 11 ОБЪЕКТОВ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
10:05 06.06.2025
Одиннадцать объектов безбарьерной среды создано в жилищном фонде столицы за январь-май 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2025 году уже установили 6 таких конструкции.
Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение.
Если позволяют технические условия в целях обустройства крылец жилых домов – приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров.
В подъездах, в основном, оборудуем лестничный подъемник наклонного типа – компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.
С 2021 по 2024 годы в столице установили 182 подъемные платформы для маломобильных граждан.
При относительно невысоких входах и наличия технической возможности соблюдения требуемых норм устанавливаем пандусы.
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