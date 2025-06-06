В I квартале 2025 года выручка цифрового оператора life:) выросла на 20,1% по сравнению с I кварталом 2024 года и составила 58,6 млн белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, чистая прибыль компании за отчётный период достигла 12,8 млн BYN. Данные показатели отражены в отчете Turkcell — головной структуры life:).

Рентабельность по EBITDA составила 55,5%, — рост на 6 процентных пунктов по сравнению с I кварталом 2024 года. Абсолютный показатель EBITDA вырос на 34,3% год к году и достиг 32,5 млн BYN.

Абонентская база life:) сохранилась на уровне 1,5 млн пользователей, из которых 1,2 млн являются активными абонентами.

Оператор продолжает инвестировать в развитие сети и качество услуг. Капитальные расходы (Capex) в Q1 2025 составили 37,4 млн BYN — это на 47,2% больше, чем в Q1 2024 (25,4 млн BYN).

За последние три года (2022–2024 гг.) капитальные вложения оператора, в том числе в развитие и модернизацию сети и IT-инфраструктуры, составили порядка 278 млн белорусских рублей.