Компания А1 продолжает активную работу по расширению своей 4G-сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе А1, так, в результате последних работ значительное улучшение связи четвертого поколения смоги оценить жители 18 населенных пунктов Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областей.

Увеличение емкости сети обеспечило еще более стабильный доступ к мобильному интернету по технологии LTE, увеличение скорости и качества передаваемого сигнала как в городских центрах, так и в сельской местности. Нынешнее улучшение – уже шестое техническое изменение с начала 2025 года. Постоянные усилия по улучшению сети четвертого поколения в различных регионах страны затрагивают как крупные населенные пункты, где основное внимание уделяется повышению емкости сети, так и удаленные точки, где качество покрытия повышается за счет развертывания дополнительных мощностей в различных частотных диапазонах, параметрической оптимизации и приоритизации трафика.

Связь 4G обеспечивает высокую скорость мобильного интернета и более стабильное соединение по сравнению со связью предыдущего поколения. На практике это означает более комфортные условия для пользователей: можно смотреть фильмы, не делая паузу для их дозагрузки, публиковать различный объемный контент в социальных сетях, а также звонить близким практически из любой точки страны без препятствий.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

1. включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G;

2. включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов;

3. в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE – заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1;

4. в случае, если телефон не поддерживает LTE – выбрать актуальную модель по фильтру «Поддержка 4G/LTE».