В январе-апреле 2025 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 7 771,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню января-апреля 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 12,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,1%. В обрабатывающей промышленности объем промпроизводства увеличился на 0,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,5%.