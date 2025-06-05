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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,9%
15:09 05.06.2025
В январе-апреле 2025 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 7 771,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню января-апреля 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 12,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,1%. В обрабатывающей промышленности объем промпроизводства увеличился на 0,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,5%.
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