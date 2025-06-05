Белорусские продавцы оказались самыми опытными на Wildberries, к таким выводам пришли специалисты сервиса «RWB Исследования» в ходе опроса селлеров в странах СНГ, сообщает пресс-служба Wildberries в Беларуси.

Отличительной особенностью Беларуси стало то, что больше половины активных продавцов Wildberries присутствуют на платформе больше года (55%), равно как и то, что основная часть аудитории селлеров - это взрослые предприниматели (53% - 36-45 лет, 13% - 46-55 лет). К слову, женщины не уступают деловые позиции мужчинам: белорусские бизнесмены и бизнесвумен представлены на маркетплейсе почти поровну.

Что интересно, Беларусь также оказалась страной, где бизнес чаще нацелен на масштабирование: если в Армении и Казахстане больше половины продавцов - это единоличные владельцы фирмы, то более чем в трети белорусских компаний, представленных на Wildberries, работают от 2-х сотрудников. А еще, именно продавцы из Беларуси, в отличие от соседей больше ориентированы на работу на территории своей страны (так работают 66% опрошенных белорусских селлеров).

Безусловно, в каждой стране есть свои популярные категории товаров. Так, согласно данным исследования, в Беларуси чаще, чем где реализуют продукцию для дома и сада, в то время как в Армении - товары для детей, косметику и парфюмерию, в Кыргызстане - одежду и обувь, а в Казахстане - электронику и бытовую технику. При этом именно белорусские селлеры в половине случаев являются еще и производителями своей продукции (в остальных странах продавцы чаще просто закупают товары).

К слову, согласно данным аналитики Wildberries по итогам 2024 года, все больше белорусских предпринимателей и производителей выходят в онлайн-сегмент и реализуют свою продукцию через платформу. Продажи местных продавцов на Wildberries в минувшем году выросли на 75% по сравнению с 2023-м. При этом, товары местного производства становятся все более популярными как внутри страны, так и за ее пределами: объем продаж в Кыргызстане вырос на 124% в рублях, в Казахстане – на 62%, в России – на 41%.