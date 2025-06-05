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Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,9%


13:18 05.06.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гродненской области в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 104,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 102,8% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 105%, потребительские товары – 100,4% и 104,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 101,2%, с декабрем 2024 г. – 101,9%, в том числе в растениеводстве – 104,1% и 105,7% соответственно, животноводстве – 100,4% и 100,8%.
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