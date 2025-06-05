Около 50 организаций Национальной академии наук Беларуси принимают участие в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, всего ученые и специалисты Академии наук демонстрируют свыше 200 инновационных разработок и технологий в отрасли сельскохозяйственного производства различных направлений.

Экспозиция РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» представлена новыми машинами, оборудованием и приборами для технического обеспечения инновационных технологий агропромышленного комплекса. Новые разработки незаменимы для механизации технологических процессов в растениеводстве и животноводстве. Среди них: АМП-6 - агрегат почвообрабатывающий модульный, который предназначен для безотвальной и предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, выравнивания поверхности поля и прикатывания почвы, борьбы с сорняками и создания мелкокомковатой структуры. Среди новинок - программно-аппаратный комплекс системы позиционирования исполнительных механизмов доильного оборудования при роботизированной технологии доения (КПРД). Основой управления данной системой является 3D камера, которая использует технологию визуализации дальности, включающая триангуляцию и методы интерферометрии.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» демонстрирует в рамках выставки семена новых сортов сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра, с высоким потенциалом продуктивности и урожайности, районированных на 2024-2025 гг.: пшеница озимая Грея, Асима, Стефа рожь озимая Залесная, Белги, Батлейка, Изона; тритикале озимое Эквадор, Славко; ячмень яровой пивоваренный Литвин, овес Реверанс; гречиха Дзея; люпин узколистный Жакей; горох полевой Стимул, рапс яровой Ягуар и др.

РУП «Институт почвоведения и агрохимии» демонстрирует жидкие удобрения, приготовленные на основе хелатов металлоэлементов цинка, меди и бора в органо-минеральной форме с добавлением регулятора роста – гидрогумина, гидрогумата или иных гуминовых веществ, которые предназначены для предпосевной инкрустации и для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур. Повышают урожайность культур и качество продукции.

РУП «Институт льна» представляет новые сорта с высоким потенциалом урожайности и продуктивности: лен-долгунец: Эверест, Алтын, Талер, Дукат, Маяк; лен масличный Дар, Альянс, Визирь, Славянин, Бонус.

РУП «Институт мясо-молочной промышленности» демонстрирует технологии производства низколактозных и безлактозных молочных и кисломолочных продуктов, замороженные концентрированные закваски «СЫР-10» и «СЫР-10 Премиум» для изготовления полутвердых сыров с пониженным содержанием жира; консервы из мяса промысловых животных (олень).

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» показывает посетителям «БЕЛАГРО-2025» сканирующий гиперспектральный лидар видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра для определения характеристических параметров сельскохозяйственных объектов и продукции дистанционным методом.

Государственное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси» представляет светодиодное электроосвещение для овощеводства закрытого грунта.

Ученые НАН Беларуси демонстрируют также на «БЕЛАГРО-2025» новые сорта спаржевой фасоли, капусты и других сельскохозяйственных растений, ветеринарные препараты, средства для защиты, регуляторы роста растений и многое другое.

35-ая Международная специализированная выставка “БЕЛАГРО-2025” проходит в рамках Белорусской агропромышленной недели с 3 по 7 июня 2025 года в Минском международном выставочном центре (г. Минск, ул. П. Медёлки, 24).