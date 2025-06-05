Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года» в номинации «Лучший аэропорт стран СНГ» по итогам работы за 2024 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального аэропорта Минск, конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года.

29 мая в Москве состоялось годовое отчетное собрание членов Ассоциации «Аэропорт» ГА стран-участниц СНГ, на котором были подведены итоги деятельности за 2024 год и награждение лауреатов конкурса «Лучший аэропорт года». Национальный аэропорт Минск представлял генеральный директор авиапредприятия Владимир Череухин.

Решением Общего Собрания Ассоциации Владимир Череухин был избран вице-президентом Ассоциации.

В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен Почетной грамоты Ассоциации «Аэропорт» ГА и Кубка «Лучший аэропорт СНГ» 2024 года.

Предприятия-участники оценивались по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, повышении качества обслуживания пассажиров, совершенствовании материально-технической базы. Оценивали также безопасность полетов и комфорт для пассажиров.

Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 г. Ассоциация является негосударственной, некоммерческой организацией, которая была создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты их интересов.