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Экономика РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ АЭРОПОРТОМ СТРАН СНГ
12:47 05.06.2025
Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года» в номинации «Лучший аэропорт стран СНГ» по итогам работы за 2024 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального аэропорта Минск, конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года.
29 мая в Москве состоялось годовое отчетное собрание членов Ассоциации «Аэропорт» ГА стран-участниц СНГ, на котором были подведены итоги деятельности за 2024 год и награждение лауреатов конкурса «Лучший аэропорт года». Национальный аэропорт Минск представлял генеральный директор авиапредприятия Владимир Череухин.
Решением Общего Собрания Ассоциации Владимир Череухин был избран вице-президентом Ассоциации.
В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен Почетной грамоты Ассоциации «Аэропорт» ГА и Кубка «Лучший аэропорт СНГ» 2024 года.
Предприятия-участники оценивались по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, повышении качества обслуживания пассажиров, совершенствовании материально-технической базы. Оценивали также безопасность полетов и комфорт для пассажиров.
Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 г. Ассоциация является негосударственной, некоммерческой организацией, которая была создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты их интересов.
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