ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ АЭРОПОРТОМ СТРАН СНГ


12:47 05.06.2025

Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года» в номинации «Лучший аэропорт стран СНГ» по итогам работы за 2024 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального аэропорта Минск, конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года.

29 мая в Москве состоялось годовое отчетное собрание членов Ассоциации «Аэропорт» ГА стран-участниц СНГ, на котором были подведены итоги деятельности за 2024 год и награждение лауреатов конкурса «Лучший аэропорт года». Национальный аэропорт Минск представлял генеральный директор авиапредприятия Владимир Череухин.

Решением Общего Собрания Ассоциации Владимир Череухин был избран вице-президентом Ассоциации.

В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен Почетной грамоты Ассоциации «Аэропорт» ГА и Кубка «Лучший аэропорт СНГ» 2024 года.

Предприятия-участники оценивались по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, повышении качества обслуживания пассажиров, совершенствовании материально-технической базы. Оценивали также безопасность полетов и комфорт для пассажиров.

Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 г. Ассоциация является негосударственной, некоммерческой организацией, которая была создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты их интересов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2025
валюта курс
EUR 3.4258
USD 3.0008
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4160 -0.0065
USD 3.0008 +0.0127
RUB 3.7798 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4280
USD 2.9920 2.9970
RUB 3.7720 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1445 1.1460
EUR/RUB 90.9000 91.1000
USD/RUB 79.3000 79.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте