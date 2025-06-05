По итогам встречи заместителя премьер-министра Правительства - министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшата Фазрахманова с председателем правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александром Осмоловским достигнута договоренность об активизации участия башкирских товаропроизводителей в электронных биржевых торгах в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основное внимание планируется уделить реализации сельскохозяйственной продукции, востребованной на рынке Республики Беларусь. Перечень таких товаров будет сформирован на основе заявок на покупку, размещаемых белорусскими предприятиями в торговой системе БУТБ. Среди прочего это средства защиты растений, шрот масличных культур, зерно, комбикорма и иная продукция АПК.

«Мы готовы оказать содействие в привлечении башкирских сельхозпредприятий на белорусскую биржу, но сперва нам нужно убедиться в эффективности этого механизма, выйти на первые сделки и оценить выгоду от использования биржевых торгов. Нам важен быстрый результат хотя бы по какому-то одному направлению, чтобы его можно было масштабировать на другие группы товаров. Поэтому считаю, что начинать работу нужно уже сейчас», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов в ходе обсуждения возможностей, которые белорусская биржевая площадка предоставляет иностранным компаниям.

Руководитель БУТБ поддержал предложение башкирской стороны о необходимости практической отработки обозначенных направлений сотрудничества и высказал уверенность в том, что широкое применение биржевых инструментов придаст дополнительный импульс торговле между Беларусью и Башкортостаном и в перспективе позволит достичь более высоких показателей взаимного товарооборота.

«Через биржу башкирские экспортеры получат доступ ко всем крупнейшим потребителям агропромышленных товаров в Республике Беларусь. При этом мы проконсультируем по любым техническим и юридическим вопросам, поможем собрать пул покупателей под конкретные заявки на продажу, а затем проконтролируем исполнение каждой совершенной сделки. То есть мы активно работаем с участниками биржевых торгов, и в этом заключается одно из ключевых отличий БУТБ от аналогичных торговых платформ за рубежом», — отметил Александр Осмоловский.Консультации БУТБ для башкирских экспортеров – как выйти на белорусский рынок

По состоянию на 4 июня 2025 г. на БУТБ были аккредитованы 29 субъектов хозяйствования Республики Башкортостан. В 2025 г. по сравнению с январем-маем 2024 г. сумма биржевых сделок, заключенных компаниями из данного региона России, выросла в 3 раза. Башкирские участники в основном покупали на БУТБ пиломатериалы и мясопродукты. Экспортных сделок в адрес белорусских предприятий в текущем году зарегистрировано не было.