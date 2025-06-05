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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ УСТАНОВИЛИ ШЕСТЬ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА В РОССИЮ 105 ТОНН ФРУКТОВ


12:20 05.06.2025

105 тонн яблок и груш перемещали в шести грузовиках из Беларуси в Россию без документов, обязательных при транспортировке. Факты установлены белорусскими таможенниками в течение последнего месяца при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, два грузовых авто были остановлены для проверки в Витебской области. В них находилось порядка 40 тонн груш стоимостью более 350 тыс. бел. рублей. Документов на перемещаемый груз и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, у водителей не оказалось.

Еще четыре грузовика были остановлены таможенниками в Могилевской и Гомельской областях. Стоимость более 65 тонн яблок, на которые отсутствовали документы, составила более 340 тыс. бел. рублей.

Таможенными органами в отношении перевозчиков и водителей начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь.

Санкция статьи в отношении физического лица предусматривает штраф в размере 30 базовых величин, а в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 50% от стоимости предмета.
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