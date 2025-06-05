В январе-апреле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $27 042,9 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-апреля 2024 года на 0,02%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 4% и составил $12 390,5 млн, импорт вырос на 3,7% до $14 652,4 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-апреле 2025г. составило $2,262 млрд.