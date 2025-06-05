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Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 7,8%


11:33 05.06.2025

За январь-март 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 10,1% рентабельность продаж – 7,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2025 г. составила 5,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,8 млрд. рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2025 г. составила 8,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,8 млрд. рублей, или 10,3% от общего объема кредиторской задолженности.
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