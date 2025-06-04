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Экономика РБ
НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЫХОВЕ ОБЕСПЕЧИТ ЭНЕРГИЕЙ ВЕСЬ РАЙОН
10:11 05.06.2025
В Быхове приступили к эксплуатации самой крупной в Беларуси электростанции, которая работает на отходах деревообработки. Об этом сообщает портал news.by
Ежедневно около полутысячи кубов щепы здесь превращают в электричество и обеспечивают энергией весь район. Более того, получаемое тепло направляют еще и на развитие новых проектов.
«Новая волна в энергетике. Президент в Лясковичах дал поручение Совету министров, облисполкомам расширить использование древесного топлива. Действующий пример, на котором мы сегодня, он уникален с точки зрения того, что очень продумана технология. Второе, команда собрана специалистов высококлассных, заинтересованы в развитии предприятия и получать, естественно, достойную зарплату», - сказал заместитель главы Администрации президента Беларуси Дмитрий Матусевич.
«Планируемая мощность 9,9 МВт/ч. К этой цифре мы уже подходим. Еще одно направление - выработка древесной массы, которое еще находится в стадии строительства. Проработка идет по гранулам. Мы планируем заниматься производством биокормов на травяной массе», - отметил директор ООО «Энерголестехкомплекс» Виталий Гавдан.
Также в планах строительство логистического центра для продвижения продукции. А это еще под сотню новых рабочих мест.
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