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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯТ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ


09:56 05.06.2025

В Беларуси сохранят единые подходы к школьной форме.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, они реализуются в соответствии с нормами действующего законодательства и закреплены в локальных документах учреждений образования. Каких-либо изменений с нового учебного года вносить не планируется.

Напомним, действующие подходы к одежде в учебное время прошли согласование с учащимися и родителями, приняты решения по цветовой гамме, определены общие элементы. В качестве единых школами и гимназиями выбраны комплекты одежды (брюки, юбка/жилет, пиджак/джемпер/брюки, жакет/платье, сарафан) и дополнительные детали (шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки).

Что касается 20 школ и гимназий Минска, которые ранее стали участниками пилотного проекта по поэтапному введению школьной формы для всех классов, то по решению родителей и школы и в новом учебном году в этих учреждениях образования сохранят подходы к комплексности одежды делового стиля для учащихся.
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