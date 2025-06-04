Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов», - об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Республики Беларусь рассказала консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Дарья Шибеко, сообщает корреспондент портала Soyuz.by.

Спикер напомнила, что в нынешнем году июнь посвящен историко-культурному туризму.

«Беларусь - страна с богатой историей, уникальным культурным наследием, а также множеством памятников архитектуры. Именно историко-культурное наследие нам помогает не просто сохранить его историко-культурный туризм, но и грамотно использовать данные наследия для того, чтобы успешно продвигать туристический потенциал наших регионов. Хочется еще, конечно, отметить, что историко-культурный туризм – это такой драйвер развития экономики, потому что в любом случае туристы всегда стремятся посетить наши величественные замки, наши дворцы, родовые усадьбы, старинные церкви, музеи», - сказала Дарья Шибеко.

Она также рассказала, что план мероприятий, которые пройдут в июне, насыщен различными событиями. Так, с 2 по 8 июня в стране проходит масштабная республиканская акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая реализуется в Беларуси уже четвёртый раз.

«С каждым годом число участников данной акции увеличивается. На сегодняшний день мы получили более 1,4 тыс. заявок. Это объекты, которые показывают, что готовы принимать туристов и экскурсантов. Форма участия в данной акции абсолютно разная. Кто-то предоставляет скидки на услуги, кто-то предоставляет абсолютно бесплатное участие. Агроусадьбы проводят мастер-классы, дегустации, всеразличные викторины и тематические мероприятия», - поделилась специалист.

По ее словам, подавляющее большинство объектов, которые заявили об участии в акции, - объекты историко-культурного туризма (460). В их числе Коссовский дворцово-парковый ансамбль, Лошицкая усадьба, Гольшанский замок, дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке, музейный комплекс в Жиличах, Национальный исторический музей, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, Гродненский историко-археологический музей и др.

Кроме того, 6 июня Национальное агентство по туризму в рамках спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» планирует провести выездной семинар для представителей турбизнеса по Поставскому району. «Его участники смогут познакомиться с историко-культурным наследием данного региона, посетят несколько агроусадеб, обменяются опытом на заседании круглого стола», - добавила специалист.

Еще одно знаковое событие - в Полоцке проходят масштабные мероприятия, которые приурочены к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Программа празднования насыщенная, с ней можно ознакомиться на сайте районного исполнительного комитета. Туристический информационный центр Полоцка также активно участвует в этих мероприятиях.