ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ ДРАЙВЕРОМ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ – МИНСПОРТА И ТУРИЗМА


09:38 05.06.2025

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов», - об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Республики Беларусь рассказала консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Дарья Шибеко, сообщает корреспондент портала Soyuz.by.

Спикер напомнила, что в нынешнем году июнь посвящен историко-культурному туризму.

«Беларусь - страна с богатой историей, уникальным культурным наследием, а также множеством памятников архитектуры. Именно историко-культурное наследие нам помогает не просто сохранить его историко-культурный туризм, но и грамотно использовать данные наследия для того, чтобы успешно продвигать туристический потенциал наших регионов. Хочется еще, конечно, отметить, что историко-культурный туризм – это такой драйвер развития экономики, потому что в любом случае туристы всегда стремятся посетить наши величественные замки, наши дворцы, родовые усадьбы, старинные церкви, музеи», - сказала Дарья Шибеко.

Она также рассказала, что план мероприятий, которые пройдут в июне, насыщен различными событиями. Так, с 2 по 8 июня в стране проходит масштабная республиканская акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая реализуется в Беларуси уже четвёртый раз.

«С каждым годом число участников данной акции увеличивается. На сегодняшний день мы получили более 1,4 тыс. заявок. Это объекты, которые показывают, что готовы принимать туристов и экскурсантов. Форма участия в данной акции абсолютно разная. Кто-то предоставляет скидки на услуги, кто-то предоставляет абсолютно бесплатное участие. Агроусадьбы проводят мастер-классы, дегустации, всеразличные викторины и тематические мероприятия», - поделилась специалист.

По ее словам, подавляющее большинство объектов, которые заявили об участии в акции, - объекты историко-культурного туризма (460). В их числе Коссовский дворцово-парковый ансамбль, Лошицкая усадьба, Гольшанский замок, дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке, музейный комплекс в Жиличах, Национальный исторический музей, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, Гродненский историко-археологический музей и др.

Кроме того, 6 июня Национальное агентство по туризму в рамках спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» планирует провести выездной семинар для представителей турбизнеса по Поставскому району. «Его участники смогут познакомиться с историко-культурным наследием данного региона, посетят несколько агроусадеб, обменяются опытом на заседании круглого стола», - добавила специалист.

Еще одно знаковое событие - в Полоцке проходят масштабные мероприятия, которые приурочены к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Программа празднования насыщенная, с ней можно ознакомиться на сайте районного исполнительного комитета. Туристический информационный центр Полоцка также активно участвует в этих мероприятиях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2025
валюта курс
EUR 3.4014
USD 2.9881
RUB 3.7913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4225 +0.0109
USD 2.9881 -0.0077
RUB 3.7913 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4250
USD 2.9880 2.9990
RUB 3.7650 3.7790
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1470
EUR/RUB 90.5000 91.1000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте