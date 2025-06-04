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Экономика РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR2434,1 В МЕСЯЦ


09:14 05.06.2025

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гродненской области в I квартале 2025 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br2 434,1 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2 339,3 рубля в месяц, из которых 1 598,2 рубля (68,3%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,7%, на покупку непродовольственных товаров – 34,3%, на оплату услуг – 23,9%.

1) Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

2) Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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