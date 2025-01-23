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Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ


15:14 23.01.2025

Сегодня Белорусская цементная компания изыскала резервы, и все цементные заводы холдинга загружены более, чем на 100%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, три головные предприятия Белорусской цементной компании — ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» в 2024 году установили рекорды по производству и отгрузке цемента.

По итогам работы 2024 года темп роста производства цемента по отношению к 2023 году составил 106,7 %. Кроме того, увеличены объемы отгрузок цемента на внутренний рынок на 10,3% по сравнению с объемами 2023 года.

В условиях европейских и прямых американских санкций Белорусской цементной компании удалось быстро и грамотно переориентироваться на российский рынок.

Сегодня Белорусская цементная компания — это бренд, который выбирают и которому доверяют российские партнеры и партнеры стран СНГ. Предприятия холдинга производят продукцию высокого качества, четко выполняют свои договорные обязательства и идут навстречу потребителю. Белорусская цементная компания оперативно и быстро решает возникающие проблемы и стремительно развивается. Экспорт цемента по результатам 2024 года — 102,0% к предыдущему году. Темп роста экспорта в долларовом выражении обеспечен на уровне 107,7% к 2023 году.

В целом по холдингу продажи цемента (экспорт и внутренний рынок) увеличились на 6,5%.
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