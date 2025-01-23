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Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 7,2%
14:31 23.01.2025
За январь-ноябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 7,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 7,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд. рублей, или 8,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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