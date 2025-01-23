Объявленная пятилетка качества - очередная планка, и очень высокая. Она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер государства и общества. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 января в ходе церемонии вручения символов Государственного знака качества, сообщает пресс-служба президента.

«Цель - обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение», - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил первых обладателей Государственного знака качества: «Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних».

Указ об учреждении Государственного знака качества президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

В группе продукции производственно-технического назначения Государственный знак качества присвоен карьерным самосвалам "БЕЛАЗ-7513"; трактору BELARUS-1222.3; автомобильному шасси МАЗ-631228-8575-012; жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей; легковым шинам 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H (ОАО "Белшина"); микросхеме регулируемого стабилитрона К1242EP1БП (IL431АМ-1) производства ОАО "ИНТЕГРАЛ".

Государственный знак качества также присвоен группе промышленных товаров для населения. Это льняные комплекты постельного белья торговой марки "Поле кветак", артикул 24С7 (РУП "Оршанский льнокомбинат"); ламинированное напольное покрытие VIVAFLOOR (ОАО "Гомельдрев"); серия изделий мебели "Алези" П1.350 (мебель для спальни) производства "Пинскдрев"; эмаль ПФ-115 (ОАО "Лакокраска").

Отмечены знаком качества и продовольственные товары: линейка черного горького шоколада без добавления сахара (СОАО "Коммунарка"); сгущенное молоко с массовой долей жира 8,5% (ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"); пшеничная мука высшего сорта марок M54-28 и М54-25 (ОАО "Лидахлебопродукт"); линии продуктов "Мясные подушечки" (ОАО "Брестский мясокомбинат"), сухие молочные смеси для питания детей раннего возраста BELLAKT PREMIUM 1 и BELLAKT PREMIUM 2; сыр твердый "Брест-Литовск выдержанный" с массовой долей жира в сухом веществе 45% (ОАО "Савушкин продукт"); хлеб "Каравай Придвинья" (ОАО "Витебскхлебпром").