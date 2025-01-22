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Экономика РБ


КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 30 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ


13:59 23.01.2025

Комитетом госконтроля Витебской области 30 января будет проводиться горячая линия по вопросам качества освещения улиц в городах и сельских населенных пунктах

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Витебской области, в целях комплексного анализа ситуации будет проводиться горячая линия с ее жителями, на которую можно сообщить о случаях отсутствия наружного уличного освещения в местах, создающих предпосылки к получению травм и не обеспечивающих безопасность передвижения в границах населенного пункта, его достаточности и качества.

Освещение улиц – важнейшая составляющая безопасности граждан. По причине непроведения должной работы по установке качественного освещения, в темное время суток увеличивается вероятность получения травм, в том числе в результате ДТП.

Ранее по поручению Комитета области в целях удовлетворения потребностей граждан в Витебском районе проведено обследование проблемных участков улиц и дорог, выполнены работы по установке дополнительных светильников наружного уличного освещения (например, в аг.Шапечино).

В целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, формирования экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания жителей подпрограммой 2 «Благоустройство» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы разработан комплекс мероприятий, включающий выполнение работ по устройству наружного освещения улиц, в том числе с использованием энергоэффективных светодиодных ламп.

Несмотря на проведение работ по модернизации систем наружного (уличного) освещения населенных пунктов с внедрением энергоэффективных светодиодных осветительных устройств и систем диспетчеризации, а также выполнение социального стандарта по освещению улиц в городах, городских поселках, агрогородках и сельских населенных пунктах (в 2024 году – 89,1% при нормативе не менее 85%), в диспетчерскую службу «115» поступило более 10,5 тыс. заявок по вопросу отсутствия либо неисправности уличного освещения.

Сообщения будут приниматься 30 января 2025 г. с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону 8(0212) 376164. Информацию также можно направлять до 10.02.2025 по электронной почте: с пометкой «Освещение улиц».
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