В Республиканской молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Алескандрова» при содействии БАВ введен в эксплуатацию высокопроизводительный секвенатор ДНК 2-го поколения, GenoLab M, GeneMind, который позволит значительно расширить возможности молекулярной диагностики и индивидуализации лекарственной терапии при онкологических заболеваниях.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе РНПЦ, новое оборудование не только позволит исследовать отдельные генетические нарушения в ключевых генах канцерогенеза, но и даст возможность анализировать всю кодирующую последовательность генов, экспрессию их матричной РНК, изучать эпигенетические механизмы, приводящие к развитию опухолей. Это открывает новые горизонты для более глубокой диагностики и понимания фундаментальных механизмов возникновения злокачественные новообразований.

«Основная задача нашей лаборатории — это подбор персонализированной терапии на основании молекулярно-биологических характеристик опухоли, которую мы производим в соответствии с действующими международными стандартами. Они полностью отображены в современных белорусских рекомендациях. Благодаря использованию этого прибора мы сможем значительно расширить тот спектр исследований, который выполняется в лаборатории», - отметила заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза, доктор медицинских наук, профессор Анна Сергеевна Портянко,

«С внедрением технологии цифровой капельной ПЦР становится возможным увеличение чувствительности тестов по выявлению мутаций резистентности на фоне проводимой таргетной терапии, а также возможность применения малоинвазивных методов получения биологического материала, которым является венозная кровь. Именно для этого мы ее и приобрели, чтобы у нас была возможность по крови определять различные генетические показатели», — заключила Анна Сергеевна.

С запуском новых технологий лаборатория стремится приблизить свои исследования к передовым стандартам Европы и США, что откроет новые горизонты для научных исследований и клинической практики в стране. Эти шаги подтверждают приверженность центра к высоким стандартам качества и инновациям в области онкологии.