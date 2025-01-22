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Экономика РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВЫВОЗ ИЗ БЕЛАРУСИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
12:58 23.01.2025
Вывоз из Беларуси старинных книг и швейной машинки, представляющих культурные ценности, не допустили гродненские таможенники. Незаконную попытку предпринял гражданин Германии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, следуя в Литву через пункт пропуска «Бенякони», гражданин задекларировал только свой автомобиль в целях обратного вывоза.
Осмотрев перемещаемые гражданином личные вещи, гродненские таможенники обнаружили 16 печатных изданий 1885-1922 годов выпуска и швейную машинку 1904 года изготовления с явными признаками культурных ценностей.
Эксперт Таможенной лаборатории провел экспертизу данных предметов, которая подтвердила, что они относятся к категории культурных ценностей.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).
Предметы старины изъяты до решения суда.
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