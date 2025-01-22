Вывоз из Беларуси старинных книг и швейной машинки, представляющих культурные ценности, не допустили гродненские таможенники. Незаконную попытку предпринял гражданин Германии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, следуя в Литву через пункт пропуска «Бенякони», гражданин задекларировал только свой автомобиль в целях обратного вывоза.

Осмотрев перемещаемые гражданином личные вещи, гродненские таможенники обнаружили 16 печатных изданий 1885-1922 годов выпуска и швейную машинку 1904 года изготовления с явными признаками культурных ценностей.

Эксперт Таможенной лаборатории провел экспертизу данных предметов, которая подтвердила, что они относятся к категории культурных ценностей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).

Предметы старины изъяты до решения суда.