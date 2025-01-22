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Экономика РБ


БОЛЕЕ 370 ТЫС. «КВАДРАТОВ» ЖИЛЬЯ ВВЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ «МИНСКСТРОЯ» В 2024 ГОДУ


12:57 23.01.2025

Более 370 тыс. «квадратов» ввели организации «Минскстроя» в 2024 в столице, городе-спутнике Смолевичи, а также за пределами Минска – в Сонечном, Ратомке, Сенице и Червене. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»

Застройка велась как привычными мапидовскими сериями М464-У1, М464-М, М111-90 и с применением объемно-блочной технологии Минского домостроительного комбината (речь про серию ОКПМ), так и по индивидуальным проектам – дома на ул. Щорса, в Лошице-7, первый в «Уютном», всем известный кораблик в «Петровских верфях».

Вклад МАПИДа традиционно весом: 29 жилых домов – более 221, 9 тыс. кв. м. Трест № 4 ввел 81,4 тыс. кв. м, 35-й – 20,9 тыс., 1-й – 32 тыс. Три дома построил МДК: два в Соколе и один – на ул. Героев 120-й дивизии.
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