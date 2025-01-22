Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, по версии следствия, осенью 2023 года жительница Гомеля при чтении новостной ленты в социальной сети увидела рекламу о дополнительном заработке. Женщина решила узнать подробности и оставила заявку на консультацию. Вскоре с ней связался представитель мифической компании. «Специалист» предложил заработать на инвестициях и внести стартовый взнос в размере 100 долларов. Потерпевшая согласилась, перевела на чужую банковскую карту 350 рублей и стала ждать дальнейших инструкций.

После этого женщине в мессенджере позвонил «аналитик» и помог зарегистрироваться на финансовой псевдоплатформе. Под чутким руководством консультанта потерпевшая кликала на различные вкладки и верила в реальность проводимых операций. Через некоторое время «смышленому инвестору» предложили крупный контракт. Для солидного заработка требовалось внести якобы на личный биржевой счет 4500 долларов. Женщина взяла кредит и перевела полученные деньги на указанный мошенником банковский счет.

Вскоре потерпевшая «подписалась» на еще один, более крупный контракт. Основную сумму для взноса «аналитик» посоветовал взять с ее биржевого счета, остальную – заработать на ставках. Однако женщина, по словам куратора, ошиблась в виртуальных операциях. В итоге она пошла в банк еще за одним кредитом. В последующем взяла и третий.

За несколько месяцев «инвестирования» потерпевшая перевела мошенникам свои и кредитные деньги на общую сумму свыше 42 тысяч рублей.

Когда размер долгов и тревоги зашкалил, обратилась за помощью к куратору. Мужчина предложил поработать «web-моделью» для любителей запрещенного контента. Отчаявшаяся женщина согласилась на пикантное онлайн-позирование, однако оплаты не дождалась. Осознав наконец обман, обратилась в милицию.

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи совместно с правоохранителями устанавливают лиц, причастных к вероломному обману жительницы Гомеля.