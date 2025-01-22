В 2024 году в Витебской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3977,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с 2023 годом в сопоставимых ценах на 4,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3212,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,8% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 250,9 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в 2023 году, молока – 810,7 тыс. тонн (на 3,8% больше), яиц получено 513,3 млн. штук (на 13,7% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 732 тыс. тонн, или на 13,2% больше, чем в предыдущем году, сахарной свеклы – 54 тыс. тонн (в 2 раза больше). Картофеля накопано 351,1 тыс. тонн, овощей собрано 283,7 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95%, яиц – 87,7%, зерна – 92,3%, рапса – 89,5%, сахарной свеклы – 74,7%, картофеля – 9,7% и овощей – 9,1%.