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Экономика РБ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ОБСУДЯТ СЕГОДНЯ НА ВЫСТАВКЕ «МОЯ БЕЛАРУСЬ»
10:33 23.01.2025
Перспективы развития деревянного домостроения обсудят сегодня на выставке «Моя Беларусь». Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Деревянные дома - это не только дань традиции, но и экологичный вид жилья, доступный каждому. В этом убежден начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич, который выступит организатором и спикером презентации.
Вместе с Андреем Антоновичем на презентации выступят и другие приглашенные гости, также работающие с населением в этой области: РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Стройдетали» и другие.
Послушать выступления спикеров можно будет сегодня, с 12.30 до 13.30, в зоне культурных проектов Международного выставочного центра.
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