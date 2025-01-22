Перспективы развития деревянного домостроения обсудят сегодня на выставке «Моя Беларусь». Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.

Деревянные дома - это не только дань традиции, но и экологичный вид жилья, доступный каждому. В этом убежден начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич, который выступит организатором и спикером презентации.

Вместе с Андреем Антоновичем на презентации выступят и другие приглашенные гости, также работающие с населением в этой области: РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Стройдетали» и другие.

Послушать выступления спикеров можно будет сегодня, с 12.30 до 13.30, в зоне культурных проектов Международного выставочного центра.