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Экономика РБ


ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 2%


09:10 23.01.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2024 год в текущих ценах составил 21 218,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2% к уровню 2023 года.
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