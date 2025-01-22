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Экономика РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 2%
09:10 23.01.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2024 год в текущих ценах составил 21 218,4 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2% к уровню 2023 года.
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