Экономика РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 2%

09:10 23.01.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2024 год в текущих ценах составил 21 218,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2% к уровню 2023 года.