В 2024 году в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах 8 371,8 млн. рублей и по сравнению с 2023 годом в сопоставимых ценах на 4,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7 023,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 353,7 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в 2023 году, молока – 2 361,1 тыс. тонн (на 7,2% больше), яиц получено 644,6 млн. штук (на 3,8% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 670,6 тыс. тонн, рапса – 221,4 тыс. тонн, картофеля – 621,8 тыс. тонн, овощей – 711 тыс. тонн, свеклы сахарной – 1 009,7 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока, 85,8% производства яиц, зерна – 96,5%, рапса – 98,9%, свеклы сахарной – 98,6%, картофеля – 6,5% и овощей – 3%.