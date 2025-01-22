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Экономика РБ


НАРАЩИВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ. ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ С ДОКЛАДОМ ШЕЙМАНА


14:45 22.01.2025

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом специального посланника Главы государства Виктора Шеймана. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

В ходе разговора обсуждались вопросы наращивания белорусского присутствия на африканском континенте.

В частности: создание совместных предприятий, поставки нашей машиностроительной и продовольственной продукции, строительство автомобильных и железных дорог, подготовка специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительство электростанций.

Как доложил Виктор Шейман, есть предложения со стороны африканских партнеров по созданию предприятий по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, сельскохозяйственных холдингов. Как было подчеркнуто во время встречи, Африка - интересный и перспективный континент. Главой государства поручено усилить работу, с выходом на создание совместных предприятий и заключение долгосрочных контрактов.

Еще одной темой разговора стало создание в Беларуси новых предприятий, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также было отмечено как перспективное. Виктор Шейман доложил Главе государства соответствующие предложения.
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