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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 6,6%
14:29 22.01.2025
В 2024 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 23 940,3 млн. рублей или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню 2023 года
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,2%, в обрабатывающей промышленности – на 8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,9%. Объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства сократился на 4,9%.
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