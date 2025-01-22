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Экономика РБ
АМКОДОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ВЫСТАВКЕ «АГРОС 2025»
14:20 22.01.2025
Холдинг «АМКОДОР» принимает участие в международной выставке «АГРОС 2025», которая проходит с 22 по 24 января в крупнейшем выставочном центре Восточной Европы МВЦ «Крокус Экспо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, «АМКОДОР» традиционно принимает активное участие в крупнейших агропромышленных мероприятиях, демонстрируя современные и технологичные решения для эффективного ведения сельского хозяйства. В рамках «АГРОС 2025» на выставочной площадке представлены:
кормосмеситель-раздатчик АМКОДОР В-МИКС 14Н-2Ш – инновационное оборудование для равномерного смешивания и раздачи кормов, обеспечивающее высокую продуктивность животноводства;
нория зерновая – эффективное оборудование для вертикального транспортирования зерна, способствующее оптимизации производственных процессов;
силос зерновой СВК – надежное и вместительное хранилище для зерна, обеспечивающее его сохранность и защиту от внешних воздействий;
сепаратор зерна универсальный МЕГА – передовое оборудование для очистки и сортировки зерновых культур, способствующее повышению качества сельхозпродукции.
На стенде «АМКОДОР» специалисты холдинга готовы ответить на все вопросы посетителей, рассказать о преимуществах представленной техники и помочь подобрать оптимальные решения для агропромышленных предприятий.
Выставка «АГРОС 2025» – это не только возможность ознакомиться с передовыми разработками, но и уникальный шанс для обмена опытом, установления новых контактов и заключения выгодных соглашений. Холдинг «АМКОДОР» продолжает укреплять свои позиции на рынке сельхозтехники, предлагая клиентам эффективные, надежные и высокотехнологичные решения для агропромышленного комплекса.
В этом году выставка собрала более 800 компаний-производителей и поставщиков из 25 стран и свыше 20 000 профессионалов из России и стран ЕАЭС.
Ключевые направления «АГРОС 2025» включают сельхозтехнику и оборудование для кормозаготовки и кормопроизводства, оборудование для молочного и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства и других видов животноводства, корма и кормовые добавки, ветеринарные решения и средства дезинфекции, племенное дело, а также оборудование для комбикормовой промышленности, индустрии хранения и обработки зерна.
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