Холдинг «АМКОДОР» принимает участие в международной выставке «АГРОС 2025», которая проходит с 22 по 24 января в крупнейшем выставочном центре Восточной Европы МВЦ «Крокус Экспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, «АМКОДОР» традиционно принимает активное участие в крупнейших агропромышленных мероприятиях, демонстрируя современные и технологичные решения для эффективного ведения сельского хозяйства. В рамках «АГРОС 2025» на выставочной площадке представлены:

кормосмеситель-раздатчик АМКОДОР В-МИКС 14Н-2Ш – инновационное оборудование для равномерного смешивания и раздачи кормов, обеспечивающее высокую продуктивность животноводства;

нория зерновая – эффективное оборудование для вертикального транспортирования зерна, способствующее оптимизации производственных процессов;

силос зерновой СВК – надежное и вместительное хранилище для зерна, обеспечивающее его сохранность и защиту от внешних воздействий;

сепаратор зерна универсальный МЕГА – передовое оборудование для очистки и сортировки зерновых культур, способствующее повышению качества сельхозпродукции.

На стенде «АМКОДОР» специалисты холдинга готовы ответить на все вопросы посетителей, рассказать о преимуществах представленной техники и помочь подобрать оптимальные решения для агропромышленных предприятий.

Выставка «АГРОС 2025» – это не только возможность ознакомиться с передовыми разработками, но и уникальный шанс для обмена опытом, установления новых контактов и заключения выгодных соглашений. Холдинг «АМКОДОР» продолжает укреплять свои позиции на рынке сельхозтехники, предлагая клиентам эффективные, надежные и высокотехнологичные решения для агропромышленного комплекса.

В этом году выставка собрала более 800 компаний-производителей и поставщиков из 25 стран и свыше 20 000 профессионалов из России и стран ЕАЭС.

Ключевые направления «АГРОС 2025» включают сельхозтехнику и оборудование для кормозаготовки и кормопроизводства, оборудование для молочного и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства и других видов животноводства, корма и кормовые добавки, ветеринарные решения и средства дезинфекции, племенное дело, а также оборудование для комбикормовой промышленности, индустрии хранения и обработки зерна.