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Экономика РБ


ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ БМЗ НА 2025 ГОД - ОСВОЕНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ


14:07 22.01.2025

Одна из основных задач БМЗ на 2025 год — освоение и разработка новых видов продукции, которая бы соответствовала потребностям наших клиентов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора БМЗ Анатолий ВОЛКОВ на встрече с коллективом СтПЦ-3, сообщает пресс-служба завода.

«Подводя итоги 2024 года, можно сказать, что сработали мы эффективно — практически все показатели, которые были запланированы в бизнес-плане, выполнены. Мы произвели более 2 млн. 330 тыс. тонн стали, добавив тем самым 2% к уровню прошлого года. Столько же составил и прирост и по метизному направлению, а по металлокорду — 7,7%. Таким образом, к уровню 2023 года мы добавили более 3 тыс. тонн металлокорда. В целом все наши показатели выше 100%», — рассказал Анатолий Волков.

Первый заместитель генерального директора подчеркнул, что в прошлом году завод сработал прибыльно и рентабельно. Несмотря на непростой IV квартал, когда наблюдалось снижение спроса на российском рынке, удалось удержать ситуацию, расширить портфель заказов, добавить новых клиентов.

«Основной рынок для нас сейчас — российский (порядка 60% продукции мы реализуем в РФ). Мы не может формировать там цены, наша цель — вовремя реагировать на изменения, которые там происходят, стараться диверсифицировать наш портфель заказов, находить новых клиентов и производить новые виды продукции. Собственно эти задачи и стоят перед нами на 2025 год. Мы должны обеспечить производство и реализацию нашей продукции на уровне не ниже 2024 года», — подвел итог Анатолий Волков.
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