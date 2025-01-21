Новый токарный станок с числовым программным управлением поступил в механический цех № 4 в конце прошлого года, на проектную мощность оборудование выйдет в первом полугодии 2025 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника по технической части механического цеха № 4 МТЗ Сергей Касабуцкий.

«Новый многоцелевой горизонтальный токарный станок с ЧПУ предназначен для выполнения токарной обработки, сверления, фрезерования деталей и нарезания резьбы. В револьверной головке станка можно закрепить как резцы для обработки наружных и внутренних поверхностей, так и вращающийся осевой инструмент. Аппарат поступил на МТЗ в конце прошлого года, монтаж завершен. Сейчас ведется обучение сотрудников», – отметил Сергей Касабуцкий.

На новом токарном станке планируется обрабатывать крупногабаритные детали для перспективных моделей тракторов большой мощности, что позволит сократить до минимума время на подготовку производства.