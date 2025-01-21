Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 4,6%

12:37 22.01.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за 2024 год в текущих ценах составил 28 648,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4,6% к 2023 года.