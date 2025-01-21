Главным управлением МАРТ по Минской области установлено, что частными предприятиями «Веселый огородник плюс», «Пупкевич», «Веселый огородник» осуществлялась оптовая продажа продукции (зелень свежая: укроп, петрушка, зеленый лук) по завышенным оптовым ценам за счет превышения предельных размеров оптовых надбавок, установленных уполномоченным государственным органом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, указанные предприятия применили к цене приобретения оптовые надбавки на лук зеленый от 34,38 до 43,33%, укроп от 33,33 до 60,0%, петрушку от 30,68 до 77,78% вместо надбавки 30%, установленной постановлением Совета Министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Экономическим судом Минской области вынесены постановления по части 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности указанных юридических лиц в виде штрафа в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации регулируемых товаров по завышенной цене, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, что составило свыше 42 тыс. рублей.

Также за нарушение установленного порядка применения цен к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, сумма штрафа составила 252,00 руб.

Постановления суда не обжалованы и вступили в законную силу.