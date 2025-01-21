ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БИОТЕХНОЛОГИЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНЫЕ БГУ


11:37 22.01.2025

Биотехнологию повышения эффективности производства декоративных растений разработали ученые БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, сегодня выращивание саженцов является трудоемким и долгим процессом. При этом они часто не приживаются и гибнут из-за воздействия различных внешних факторов. Среди них неподходящая температура, состав почвы, засуха и др. Для этого специалистам необходимо регулярно проводить необходимые исследования состояния саженцев, что требует больших человеческих ресурсов и временных затрат. Эффективным решением таких задач выступает система фенотипирования – техника получения и анализа информации о растении в ходе его развития. Автоматизированный процесс позволяет определить влияние факторов внешней среды и генетических ресурсов на состояние культуры.

Данный механизм является малоизученным в Беларуси, так как требует многопрофильного подхода. Ученые БГУ разработали первую отечественную программу цифрового фенотипирования. Предложенная биотехнология работает на базе средств машинного обучения и позволяет без вмешательства во внешние барьеры растений провести исследования закономерностей их функционирования. Технология фенотипирования включает специализированные столы, роботизированную руку, которая переносит саженцы к платформе, где с помощью фотографии фиксируется его состояние.

Технология, представленная учеными БГУ, позволяет наблюдать за изменениями саженцев, процессами их адаптации к внешним условиям и реакциями на раздражители. Разработанная программа способна классифицировать растения по видам, непрерывно отслеживать их физиологическое состояние и отмечать симптомы заболеваний на ранних стадиях. Ученые БГУ провели испытания на 30 видах культур и выявили, что технология позволяет увеличить степень сохранения саженцев до 80%. Так, с помощью данной программы в 2024 году в УП «Щемыслица» БГУ произвели 50 тысяч саженцев различных декоративных растений.

Программу разрабатывал коллектив биологического факультета БГУ. Планируется расширение функциональных возможностей технологии, а также увеличение представленных видов. В перспективе данная система может использоваться в частных и промышленных хозяйствах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2025
валюта курс
EUR 3.5651
USD 3.4430
RUB 3.3782
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5612 +0.0027
USD 3.4430 -0.0161
RUB 3.3782 +0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5800
USD 3.4000 3.4100
RUB 3.3950 3.4040
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0500
EUR/RUB 104.9000 105.3000
USD/RUB 99.9000 100.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте