Биотехнологию повышения эффективности производства декоративных растений разработали ученые БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, сегодня выращивание саженцов является трудоемким и долгим процессом. При этом они часто не приживаются и гибнут из-за воздействия различных внешних факторов. Среди них неподходящая температура, состав почвы, засуха и др. Для этого специалистам необходимо регулярно проводить необходимые исследования состояния саженцев, что требует больших человеческих ресурсов и временных затрат. Эффективным решением таких задач выступает система фенотипирования – техника получения и анализа информации о растении в ходе его развития. Автоматизированный процесс позволяет определить влияние факторов внешней среды и генетических ресурсов на состояние культуры.

Данный механизм является малоизученным в Беларуси, так как требует многопрофильного подхода. Ученые БГУ разработали первую отечественную программу цифрового фенотипирования. Предложенная биотехнология работает на базе средств машинного обучения и позволяет без вмешательства во внешние барьеры растений провести исследования закономерностей их функционирования. Технология фенотипирования включает специализированные столы, роботизированную руку, которая переносит саженцы к платформе, где с помощью фотографии фиксируется его состояние.

Технология, представленная учеными БГУ, позволяет наблюдать за изменениями саженцев, процессами их адаптации к внешним условиям и реакциями на раздражители. Разработанная программа способна классифицировать растения по видам, непрерывно отслеживать их физиологическое состояние и отмечать симптомы заболеваний на ранних стадиях. Ученые БГУ провели испытания на 30 видах культур и выявили, что технология позволяет увеличить степень сохранения саженцев до 80%. Так, с помощью данной программы в 2024 году в УП «Щемыслица» БГУ произвели 50 тысяч саженцев различных декоративных растений.

Программу разрабатывал коллектив биологического факультета БГУ. Планируется расширение функциональных возможностей технологии, а также увеличение представленных видов. В перспективе данная система может использоваться в частных и промышленных хозяйствах.