За январь-ноябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,4%, рентабельность продаж – 10%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Дебиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 14,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,3 млрд. рублей, или 23% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2024 г. составила 15,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 15,5% от общего объема кредиторской задолженности.