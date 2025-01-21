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Экономика РБ
В РАМКАХ УКАЗА О СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ В 2024 ГОДУ РАБОТНИКАМ ВЕРНУЛИ ОКОЛО BYN 6,5 МЛН — МИНТРУДА
11:12 22.01.2025
В рамках указа о своевременной выплате зарплаты в 2024 году работникам вернули около 6,5 млн. рублей.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, вынесено 693 требования об устранении нарушений законодательства о труде в части обеспечения выплаты заработной платы в отношении почти 8,3 тыс. работников на общую сумму 14,5 млн. рублей.
Как результат, 3,9 тыс. работникам выплачена заработная плата в сумме около 6,5 млн. рублей.
В отношении 3,2 тыс. работников органами принудительного исполнения возбуждены исполнительные производства на сумму почти 6,7 млн. рублей из них в рамках исполнительного производства заработная плата взыскана на сумму около 2,7 млн. рублей.
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