В рамках указа о своевременной выплате зарплаты в 2024 году работникам вернули около 6,5 млн. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, вынесено 693 требования об устранении нарушений законодательства о труде в части обеспечения выплаты заработной платы в отношении почти 8,3 тыс. работников на общую сумму 14,5 млн. рублей.

Как результат, 3,9 тыс. работникам выплачена заработная плата в сумме около 6,5 млн. рублей.

В отношении 3,2 тыс. работников органами принудительного исполнения возбуждены исполнительные производства на сумму почти 6,7 млн. рублей из них в рамках исполнительного производства заработная плата взыскана на сумму около 2,7 млн. рублей.