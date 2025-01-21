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Экономика РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИВЛЕКЛИ БОЛЕЕ $85 МЛН ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2024 ГОДУ


10:14 22.01.2025

В 2024 году для финансирования инвестиционных проектов резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено 86,4 млн долларов США иностранных инвестиций, из которых 99,8% – прямые иностранные инвестиции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, свыше 95% объема иностранных инвестиций приходится на следующие страны: Российская Федерация – 77,6%, Республика Польша – 12,5% и Объединённые Арабские Эмираты – 5,5%. Объем поступивших прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2024 году составил 77,1 млн долларов США.

Темп роста прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил 102,9%, а в абсолютном значении прирост к уровню 2023 года составил 2,2 млн долларов США.

Более 90% прямых иностранных инвестиций на чистой основе привлечено резидентами СЭЗ «Гродноинвест», реализующими инвестиционные проекты в Сморгонском районе, а резиденты СЭЗ, расположенные в городе Гродно и Гродненском районе, смогли привлечь более 7 млн долларов США иностранных инвестиций.

Также следует отметить, что резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в течение 2024 года обеспечено формирование свыше 95% областного показателя по прямым иностранным инвестициям на чистой основе.
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