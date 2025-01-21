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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2025 ГОД


09:59 22.01.2025

В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2025 год

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ предусматривает работы по 841 теме, которые учитывают предложения, поступившие от ряда органов госуправления, учреждений Национальной академии наук Беларуси, отраслевых организаций по стандартизации и промышленных предприятий.

Как и в 2024 г., план сформирован по направлениям деятельности технических комитетов по стандартизации.

Среди включенных тем – разработка изменений к двум техническим регламентам Таможенного союза: по требованиям энергоэффективности энергопотребляющих устройств и на парфюмерно-косметическую продукцию.

Будет разработано 326 стандартов (в том числе 130 ГОСТ) и изменений в действующие стандарты в различных отраслях экономики и социального сектора. Это стандарты в сферах транспорта, строительства, в том числе дорожного, машиностроения, энергетики, электротехники, робототехники, мебели, легкой, парфюмерно-косметической, пищевой промышленности, пожарной безопасности, связи, туризма, обеспечения единства измерений, бережливого производства, систем менеджмента качества и др. Из них 217 стандартов будут гармонизированы с международными и региональными.

67 межгосударственных стандартов (ГОСТ) направлены на реализацию технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза, которые касаются низковольтного оборудования, продукции легкой промышленности, игрушек, парфюмерно-косметической продукции и др.

Появятся новые разработки для реализации Целей устойчивого развития, государственных программ по развитию электротранспорта, социальной защите.

Предусмотрена также проверка научно-технического уровня 513 государственных стандартов.

Выполнение плана государственной стандартизации – 2025 направлено на реализацию Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, Стратегии развития стандартизации Республики Беларусь на период до 2030 г. и будет способствовать повышению технического уровня, безопасности и качества выпускаемой продукции, внедрению инноваций, росту экспортных возможностей и импортозамещению, снижению технических барьеров в торговле.
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