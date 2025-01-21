В 2024 году в Минской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9 589,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7 586 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 521,8 тыс. тонн, молока – 2 239,8 тыс. тонн, яиц – 1 278,8 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 296,7 тыс. тонн, картофеля – 865,1 тыс. тонн, овощей – 849,2 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 631,4 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,9%, яиц – 89,9%, зерна – 95,9%, картофеля – 12% и овощей – 5,9%.