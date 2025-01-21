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Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОСЛО НА 6%


16:03 21.01.2025

За 2024 год объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 44 370,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню 2023 года

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,1% в обрабатывающей промышленности – на 6,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на
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