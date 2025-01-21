В Год благоустройства в Беларуси построят около 3 тысяч км электросетей и более 240 км тепловых сетей. Об этом рассказал министр энергетики Алексей Кушнаренко в ходе встречи с коллективом Мстиславского района электрических сетей филиала «Климовичские электрические сети» предприятия «Могилевэнерго», сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Протяженность высоковольтных и распределительных линий электропередачи составляет более 280 тысяч км. Тепловых сетей в однотрубном исполнении – 7,8 тысяч км. В 2025 году мы планируем построить и модернизировать порядка 3 тысяч км электрических сетей, а также свыше 240 км тепловых сетей», - отметил министр.

Глава Минэнерго обозначил рост электропотребления в стране за минувший год, в том числе населением: «По итогам 2024 года этот показатель вырос на 5 процентов по сравнению с 2023 годом и составил 43 миллиарда кВтч. Рост электропотребления отмечен как реальным сектором экономики, так и населением, прежде всего, по тем направлениям, где введены и действуют стимулирующие меры. Одно из направлений - использование населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. За 2024 год этот показатель вырос до 880 миллионов кВтч. Это на 34 процента больше, чем за 2023 год».

Отмечается высокий процент удовлетворения заявок от потребителей на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для целей нагрева.

В 2024 году в энергоснабжающие организации поступило свыше 33 тысяч обращений, 94 процента из которых удовлетворены. Это, в свою очередь, способствует созданию более комфортных условий проживания для граждан.

В 2025 году протяженность сетей природного газа в Беларуси прирастет на 700 километров.

В планах: газификация порядка 10 тысяч домовладений и 40 населенных пунктов.

На сегодняшний день общая протяженность газовых сетей в стране превышает 68 тысяч км. В Беларуси газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих, курортных поселков, а также более 3,7 тысяч сельских населенных пунктов и агрогородков.

В 2024 году потребителям республики поставлено 17 млрд. куб.м. природного газа. За последние десять лет потребление сжиженного углеводородного газа снизилось в 2 раза. Это обусловлено строительством новых сетей природного газа и электрификации. В 2024 году потребление сжиженного газа составило 43,3 тысячи тонн.

В рамках визита Алексей Кушнаренко ознакомился с деятельностью и перспективами развития Мстиславского района электрических сетей филиала «Климовичские электрические сети» предприятия «Могилевэнерго». Подразделение обеспечивает электрической энергией потребителей г. Мстиславль и Мстиславского района Могилевской области, численностью 18,7 тысяч человек.