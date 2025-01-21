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Экономика РБ
МАРТ УСТАНОВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ПРИ ПОСТАВКАХ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ
14:52 21.01.2025
В ходе проведения МАРТ выборочной проверки крупной торговой сети, анализа документов, подтверждающих отгрузку субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю плодоовощной продукцией, в отношении которой они не являлись производителями, импортерами или заготовительными организациями, хранителями товаров из стабилизационных фондов в поле зрения проверяющих попало ООО «Ай Фреш», осуществляющее оптовую торговлю овощной продукцией отечественного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, согласно сведениям указанным в товарно-транспортных накладных ООО «Ай Фреш» реализовывало овощную продукцию без взимания оптовой надбавки.
Главным управлением МАРТ по г. Минску при проведении дальнейших контрольно-аналитических мероприятий в отношении ООО «Ай Фреш» был выявлен ряд нарушений законодательства о ценах и ценообразовании.
Так, в мае-сентябре 2024 г. ООО «Ай Фреш» осуществлялась реализация помидоров, огурцов, баклажанов свежих, перца сладкого в адрес торговой сети по ценам, сформированным с превышением предельного максимального размера оптовой надбавки в размере от 0,08 % до 93,5 %.
Кроме того, в действиях Общества при реализации помидоров, огурцов, баклажанов свежих, перца сладкого в январе-сентябре 2024 г. установлены нарушения законодательства, выразившиеся в неуказании и недостоверном указании в товарно-транспортных накладных сведений, связанных с установлением цен на товар, в отношении которого установлено государственное регулирование цен.
Вместо фактической отпускной цены, уменьшенной на размер предоставленной производителем скидки с отпускной цены, в товаросопроводительных документах указывалась отпускная цена производителя без учета скидки (в отдельных случаях недостоверная), не указывался размер примененной оптовой надбавки.
По фактам выявленных нарушений экономическим судом г. Минска вынесены постановления о привлечении ООО «Ай Фреш» и должностного лица Общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 и 4 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Общая сумма штрафных санкции, наложенных на юридическое лицо, составила более 25 тысяч рублей, на должностное лицо – 10 базовых величин.
Постановления не вступили в законную силу.
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