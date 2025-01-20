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Экономика РБ
В БРЕСТЕ НОТАРИУС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ БЕСПЛАТНО
13:42 21.01.2025
Нотариус Брестского нотариального округа 23 января бесплатно проконсультирует граждан.
Как сообщает Национальный правовой портал, вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, можно будет задать с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, д. 19, ком. 509 (Брестская областная научно-техническая библиотека).
Предварительная запись по телефону: +375 (162) 20 95 11.
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